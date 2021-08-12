أخبار عاجلة

طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة» -
«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة -
مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا -
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حي المطار بمدينة الأقصر -
انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر طبيبها المعالج: «أنقذت حياتها»

Print
شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر طبيبها المعالج: «أنقذت حياتها» شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر طبيبها المعالج: «أنقذت حياتها»

لاقتراحات اماكن الخروج

وجّه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة شكر للطبيب الخاص بها.

وكتب وائل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «الدكتور المحترم عصام شلبايه، شكرًا على كل مجهودك الفترة إللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها، ومتابعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خزلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان».

كان الفنان أحمد العوضي، زوج الفنان ياسمين عبدالعزيز، قال أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سيقوم بمقاضاته المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبدالعزيز.

وكتب: «حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الازمة الصحية على خير ان شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لاتظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة»

طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة»

«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة

«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة

مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر

وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر