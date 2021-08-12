شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر طبيبها المعالج: «أنقذت حياتها»

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وجّه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة شكر للطبيب الخاص بها.

وكتب وائل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «الدكتور المحترم عصام شلبايه، شكرًا على كل مجهودك الفترة إللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها، ومتابعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خزلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان».

كان الفنان أحمد العوضي، زوج الفنان ياسمين عبدالعزيز، قال أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سيقوم بمقاضاته المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبدالعزيز.

وكتب: «حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الازمة الصحية على خير ان شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لاتظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».