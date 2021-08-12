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محمد فاضل: «قمت بعمل 50 عمل درامي أغلبهم إنتاج القطاع الخاص»

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محمد فاضل: «قمت بعمل 50 عمل درامي أغلبهم إنتاج القطاع الخاص» محمد فاضل: «قمت بعمل 50 عمل درامي أغلبهم إنتاج القطاع الخاص»

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قال المخرج محمد فاضل، إن آخر عمل له كان منذ عام 2012 وكان يحمل اسم «ربيع الغضب»، مشيرًا إلى أن بعد ذلك تغيرت التركيبة الإنتاجية، حيث أنه كان هناك صوت القاهرة وقطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج الإعلامي إلى جانب القطاع الخاص.

وأضاف «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «تقريبًا أنا عامل حوالي 50 عمل درامي نصهم قطاع خاص، نظرًا لأن القطاع الخاص كان به نوع من التجانس والتعاون لدرجة أن القطاع الخاص كان يسعى لعمل إنتاج مشترك مع القطاع الحكومي».

وتابع، أن الاختلاف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يكون في السلع المقدمة، حيث أن الدراما التليفزيونية تكون مختلفة في كل قطاع، لأنها تتعلق بوعي المواطن، وهي أكثر الأشكال تأثيرًا على وعي المواطن.

وأردف، المخرج محمد فاضل، أن الله تعالى استخدم ذلك في سورة سيدنا يوسف وسورة أهل الكهف، مؤكدًا أن الدراما فن مهم جدًا ولابد ألا نتناوله أنه مجرد ترفيه عن المواطنين ولكنه يكون أساسي.

المصرى اليوم

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