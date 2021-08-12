استشاري: إجراء عملية المرارة مع تكميم المعدة أمر ممكن

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن العمليات المناسبة للسمنة المفرطة تتمثل في تكميم المعدة أو تحويل المسار، ولكن يجب إجراء الفحوصات الكافية مثل الموجات الصوتية لاستبعاد وجود حصوات على المرارة، وفي حال وجود حصوات سيتم إزالتها في نفس الجراحة خلال وقت قصير، وبذلك يتخلص مريض السمنة من السمنة المفرطة، وحصوات المرارة في عملية واحدة.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مريض السمنة إذا كان مصابًا بالضغط والكوليسترول، فيتم إجراء عملية تحويل مسار، خاصة لأصحاب العمر الكبير، ولا يقوم بحركة كبيرة.

ولفت إلى أن مريض السمنة إذا كان يقوم بحركة طبيعية مثل النزول للعمل، وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ففي هذه الحالة يتم إجراء عملية تكميم المعدة خلال 12 ساعة، من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة.