خبيرة: برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا.. ولكن

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قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج والطاقة، إن برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا، ولكن مشكلته الأساسية تتمثل في غروره، وإحساسه بالنفس بدرجة كبيرة، موضحة أن الكوكب الحاكم لبرج الأسد هو الشمس، ولذلك حضور برج الأسد طاغي.

وتابعت «خير»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن صاحب برج الأسد يريد أن يكون قائدًا، ولذلك يريد التحكم بصورة أكبر في جميع القرارات، لأنه يريد إظهار قدرته على القياده، أما برج العقرب فهو شخص قيادي بدون أن يظهر ذلك، ولكن الأسد يريد إظهار ذلك بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن برج الأسد شخص لديه جمهور وحضور بدون بذل أي مجهود، وهذا أكثر شيء يُسبب غيرة من قبل برج الأسد، موضحة أن برج الأسد لديه كاريزما، ويكون له طلة لها تأثير كبير.