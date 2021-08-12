أخبار عاجلة

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد -
محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة -
استمررن في الغناء رغم مظهرهن ولم يخشين الانتقادات.. نجمات يتحدين متاعب الأمومة على المسرح -
هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة» -
رئيس جامعة طنطا: دعم مبادرات القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية على رأس الأولويات -
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبيرة: برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا.. ولكن

Print
خبيرة: برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا.. ولكن خبيرة: برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا.. ولكن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج والطاقة، إن برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا، ولكن مشكلته الأساسية تتمثل في غروره، وإحساسه بالنفس بدرجة كبيرة، موضحة أن الكوكب الحاكم لبرج الأسد هو الشمس، ولذلك حضور برج الأسد طاغي.

وتابعت «خير»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن صاحب برج الأسد يريد أن يكون قائدًا، ولذلك يريد التحكم بصورة أكبر في جميع القرارات، لأنه يريد إظهار قدرته على القياده، أما فهو شخص قيادي بدون أن يظهر ذلك، ولكن الأسد يريد إظهار ذلك بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن برج الأسد شخص لديه جمهور وحضور بدون بذل أي مجهود، وهذا أكثر شيء يُسبب غيرة من قبل برج الأسد، موضحة أن برج الأسد لديه كاريزما، ويكون له طلة لها تأثير كبير.

المصرى اليوم