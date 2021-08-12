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الجيزة :تغريم 12 سيارة مخالفة والتفتيش علي رخص المحال بالدقي

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الجيزة :تغريم 12 سيارة مخالفة والتفتيش علي رخص المحال بالدقي الجيزة :تغريم 12 سيارة مخالفة والتفتيش علي رخص المحال بالدقي

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أجرى حي الدقي حملة تفتيش على رخص المحلات ومراجعه ترخيص الاعلانات ورخص الاكشاك ورصد المخالفات مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه مع المخالفين وذلك في شوارع محي الدين ابو العز وامتداد نادي الصيد والتحرير وامتداد شارع مصدق من شارع السودان.

وأسفرت الحملة عن رصد محل لبيع الملابس في شارع محي الدين ابو العز بدون ترخيص وجاري اتخاذ اجراءات ايقاف النشاط من غلق وتشميع وقطع المرافق.

كما تم ضبط ١٢ سياره بمخالفه الانتظار اعلي الرصيف وغرامه فوريه ٥٠٠ ج للمخالفين وتم رفع كافه الاشغالات في خط سير الحمله .

كما قام حي جنوب الجيزة بشن حملات على شوارع البحر الأعظم والخلفاء الراشدين والمحطه واحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلى وقد تم رفع ٦٠ حالة اشغال متنوعه وإزالة اكشاك مخالفه بالبحر الأعظم.

المصرى اليوم

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