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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التغيرات التي طرأت على الفترة الماضية كانت تتجه نحو دعم الشباب، وتمكينهم في جمهورية مصر العربية الجديدة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان لديه رؤية منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، حول الشباب والمرأة.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن المرأة المصرية تحملت الصعاب في أوقات قاسية في الفترة التي سبقت 2011، مضيفًا أن الرئيس فكر أيضًا في إشراك الشباب وتطوير مهارتهم، وحول الأفكار إلى أمر واقع.

وأردف الدكتور أشرف صبحي أن تأهيل الشباب كان لازمًا معه خلق أسواق عمل جديدة تستوعب تلك المهارات التي تم تنميتها في الشباب المصري، لافتًا إلى أن ذلك ما حدث من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الجديدة.

وأردف وزير الشباب والرياضة أن أكاديمية ناصر كان لها دورًا بارزًا في تثقيف وتأهيل الشباب للقيادة، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة التي كثفت برامج ريادة الأعمال والتنمية البشرية وغيرها، من أجل الوصل إلى الجمهورية الجديدة.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس السيسي يدعم الرياضة من خلال رسائله لكرة اليد رغم خسارة الفريق، مشيرًا إلى أن دعم الشباب في جميع الحالات يمنحهم ثقة لتخطي العقبات والصعاب وتحقيق النجاح في الجولات المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن مصر أعطت العالم دروسًا في تنظيم كأس العالم في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت تحيق مكاسب كبرى في عالم الرياضة، بالتخطيط العلمي.