أخبار عاجلة

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد -
محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة -
استمررن في الغناء رغم مظهرهن ولم يخشين الانتقادات.. نجمات يتحدين متاعب الأمومة على المسرح -
هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة» -
رئيس جامعة طنطا: دعم مبادرات القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية على رأس الأولويات -
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يكرم أبطال في الأولمبياد

Print
الزمالك يكرم أبطال مصر في الأولمبياد يكرم أبطال في الأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب إقامة حفل تكريم الأسبوع المقبل لأبطال الذين حصلوا على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي اختتمت يوم الأحد الماضي.. كما سيتم تكريم جميع لاعبي ومدربي الزمالك الذين شاركوا في الدورة.

وحصدت بعثة مصر في الأولمبياد العدد الأكبر من الميداليات العربية، برصيد 6 ميداليات، بين الذهبية والفضية والبرونزية احتلت بها المركز 53 من بين جميع الدول المشاركة في الدورة وعددها 206 دولة.

وجاءت ميداليات مصر على النحو التالي :
فريال أشرف، ‏ذهبية الكوميتيه وزن +61 كجم في منافسات الكاراتيه، وهي أول رياضية مصرية في التاريخ تحقق الذهبية في الأولمبياد.

أحمد الجندي، فضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في منافسات الخماسي الحديث.

هداية ملاك، برونزية التايكوندو، وزن 67 كجم.

سيف عيسى، برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم.

محمد إبراهيم كيشو، برونزية المصارعة يونانية رومانية 67 كجم رجال.

جيانا فاروق، برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.

ويعتبر هذا العدد من الميداليات بمثابة رقم قياسي جديد لمصر، بعدما كان أكبر عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات في ثلاث دورات سابقة: برلين 1936- لندن 1948- أثينا 2004، بالإضافة إلى أنها سجلت أكبر بعثة في تاريخها من خلال هذه الدورة بمشاركة 134 رياضيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد