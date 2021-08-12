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الرئيس الجزائري يفجر مفاجأة: الحرائق بفعل أيادي إجرامية وإيقاف 22 شخصاً

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الرئيس الجزائري يفجر مفاجأة: الحرائق بفعل أيادي إجرامية وإيقاف 22 شخصاً الرئيس الجزائري يفجر مفاجأة: الحرائق بفعل أيادي إجرامية وإيقاف 22 شخصاً

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وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خطابا بعد سلسلة الحرائق التي أودت بحياة عشرات القتلى في الجزائر

وقال تبون: أغلب الحرائق كانت من فعل أيادي إجرامية، مشيراً إلى أن «قوتنا وعزيمتنا لن تنهار بعد هذه الكارثة»

وأضاف تبون: جندنا كل إمكانياتنا البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين

وذكر تبون أنه تم إيقاف 22 شخصا للاشتباه بضلوعهم في إشعال النيران

وتابع تبون قائلاً: يجب الحفاظ على الهبة التضامنية للمواطنين وعلى وحدتنا الوطنية

وألقي تبون باللوم على الدول الأوروبية مشيراً أنه لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا

وشدد تبون على أنه لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية

المصرى اليوم

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