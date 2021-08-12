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استمرار أعمال رصف مشروع الـ9000 والإسكان الاستثماري في بورفؤاد

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استمرار أعمال رصف مشروع الـ9000 والإسكان الاستثماري في بورفؤاد استمرار أعمال رصف مشروع الـ9000 والإسكان الاستثماري في بورفؤاد

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، استمرار أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بمشروع «الـ9000»، ومشروع الإسكان الاستثماري بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، وذلك لتمكين جميع المرافق بالشوارع للوصول للوحدات السكنية لـ241 عمارة + 81 عمارة استثماري، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان والمرافق وبالتنسيق مع مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد في بيان، الخميس، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف الإسكان لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة بأعمال تنفيذ مشروعات الإسكان بما يساهم في انتهاء الاعمال على أعلى درجة من الكفاءة بأقرب وقت.

المصرى اليوم

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