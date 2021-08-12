أخبار عاجلة

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد -
محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة -
استمررن في الغناء رغم مظهرهن ولم يخشين الانتقادات.. نجمات يتحدين متاعب الأمومة على المسرح -
هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة» -
رئيس جامعة طنطا: دعم مبادرات القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية على رأس الأولويات -
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الإنجيلية يشارك «فكر واعمل» الاحتفال باليوبيل الفضي لخدمتها في

Print
رئيس الإنجيلية يشارك «فكر واعمل» الاحتفال باليوبيل الفضي لخدمتها في مصر رئيس الإنجيلية يشارك «فكر واعمل» الاحتفال باليوبيل الفضي لخدمتها في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، بوادي النطرون، احتفال خدمة فكر واعمل بمرور خمسة وعشرين عامًا على خدمتها للمجتمع المصري، بحضور الدكتور الشيخ توفيق جورج، مؤسس فكر واعمل، والمهندس الشيخ باسم فكري، مدير عام فكر واعمل، والنائب هادي لويس، عضو مجلس النواب، وعدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال كلمة الاحتفال، قال رئيس الإنجيلية: «نشكر الله عل خدمة فكر واعمل على مدار ٢٥ عامًا من العطاء والتنمية، وخدمة المجتمع بدون تمييز، ونشكر الله أيضًا على الشيخ توفيق جورج، على رحلة عطاء حقيقية ممتلئة إخلاصًا وإيمانًا، كما نشكر المهندس الشيخ باسم فكري على التجديدات والمجهودات المبذولة في خدمة المجتمع المصري».

كما افتتح رئيس الإنجيلية القاعة الرئيسية لخدمة فكر واعمل بوادي النطرون والتي تسع لأكثر من ثلاثة آلاف مشارك.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة