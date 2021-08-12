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صحة السويس : بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا للمسافرين

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صحة السويس : بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا للمسافرين صحة السويس : بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا للمسافرين

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أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس عن بدء استخراج شهادات اللقاح للمسافرين الحاصلين على جرعات من لقاح الكورونا، حيث أوضح بأن مديرية الصحة بالسويس قد قامت بعمل الإستعدادات لتلقي المسافرين للقاح في إدارة الحجر الصحى ببورتوفيق من الساعة التاسعة صباحآ وحتي التاسعه مساءآ، حتى يتثني للمسافرين خارج البلاد من الحصول على شهاده اللقاح في جميع أنحاء المحافظة للحاصلين على اللقاح جرعة أولى أو جرعتين، حيث أشار إلى وجوب قيام المواطنين الراغبين في السفر للخارج بالتسجيل على موقع الوزارة واختيار (مراكز تطعيم المسافرين ).

وعلي من تم تسجيله سابقا فيتم تعديل الرغبة من على الموقع لمراكز تطعيم المسافرين بالسويس أو التواصل مع الخط الساخن ١٥٣٣٥ . جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن تسهيل حصول المواطنين الراغبين في السفر للخارج على لقاحات كورونا والشهادات المعتمده الخاصه بهذا الشأن.

المصرى اليوم

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