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تفاصيل جنازة الفنان محمد جبريل

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تفاصيل جنازة الفنان محمد جبريل تفاصيل جنازة الفنان محمد جبريل

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توفي مساء اليوم الفنان محمد جبريل عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وكتب: «وفاة الفنان القدير محمد جبريل مساء اليوم الخميس 12 أغسطس، وذلك عن عمر 76 عامًا».

وكشف مكرم في منشور آخر عن تفاصيل الجنازة، إذ كتب :«أن تشييع جنازة الراحل سوف تكون بعد صلاة غد الجمعة من مسجد التوفيق بحلوان».

يذكر أن الفنان محمد جبريل تخرج في كلية الزراعة، وبدأ العمل في السينما في فترة الثمانينيات. وقدم جبريل العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما اشترك في بعض الأدوار المساعدة بالثمانينيات والتسعينيات.

وشارك الفنان العديد من الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون وفى بعض المسرحيات التليفزيونية.

ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها «الرجل والحصان» ١٩٨٢ و«محمد رسول الله» ١٩٨٤ و«الرايا البيضاء» ١٩٨٨ و«ساكن قصادى» ١٩٩٥.

وكان آخر ظهور له في مسلسل «باب الخلق» ٢٠١٢. كما ظهر بدور مدير محطة البنزين في فيلم «الثأر» عام ١٩٨٢

المصرى اليوم

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