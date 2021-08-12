حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة دجلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة وادي دجلة، المقرر لها غدا الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

حراس المرمى: محمد صبحي- صبحي سليمان

خط الدفاع: محمود رزق- صبري رحيل- هشام صلاح- السيد سالم- محمد رجب- مروان النجار، داميون لوي، مصطفى ابراهيم، كريم يحيى

خط الوسط: خالد الغندور- مروان عطية- أحمد نبيل «مانجا»- عمار حمدي- فوزي الحناوي- أحمد راشد- بلال السيد

خط الهجوم؛ عبدالغني محمد- عادل نيمار..