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الحلواني يُنقذ أسوان بتعادل مثير أمام البنك الأهلي

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الحلواني يُنقذ أسوان بتعادل مثير أمام البنك الأهلي الحلواني يُنقذ أسوان بتعادل مثير أمام البنك الأهلي

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تعادل فريق البنك الأهلي مع منافسه أسوان بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم رفاق المدرب خالد جلال في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب فادي فريد وعزز زميله أحمد علي كامل النتيجة في الدقيقة 40 وجاء هدف تذليل الفارق لزهرة الجنوب بأقدام اللاعب أحمد الصغير من ركلة جزاء، وسجل عمرو الحلواني هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة يصل البنك الأهلي إلى النقطة رقم 29 في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري ، فيما أصبح رصيد أسوان 27 نقطة في المركز السادس عشر.

المصرى اليوم

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