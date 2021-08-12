أخبار عاجلة

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد -
محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة -
استمررن في الغناء رغم مظهرهن ولم يخشين الانتقادات.. نجمات يتحدين متاعب الأمومة على المسرح -
هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة» -
رئيس جامعة طنطا: دعم مبادرات القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية على رأس الأولويات -
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تبون : لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم باليونان وتركيا

Print
تبون : لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم باليونان وتركيا تبون : لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم باليونان وتركيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خطابا بعد سلسلة الحرائق التي أودت بحياة عشرات القتلى في الجزائر.

وقال تبون، في خطابه، مساء الخميس: «قوتنا وعزيمتنا لن تنهار بعد هذه الكارثة، وأغلب الحرائق كانت من فعل أيادي إجرامية».

وأردف: «جندنا كل إمكانياتنا البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين، ولم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا».

وأكد أن «التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية»،

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة

رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة

مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة»

مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة»

كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol»

كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol»

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد