تبون : لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم باليونان وتركيا

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وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خطابا بعد سلسلة الحرائق التي أودت بحياة عشرات القتلى في الجزائر.

وقال تبون، في خطابه، مساء الخميس: «قوتنا وعزيمتنا لن تنهار بعد هذه الكارثة، وأغلب الحرائق كانت من فعل أيادي إجرامية».

وأردف: «جندنا كل إمكانياتنا البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين، ولم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا».

وأكد أن «التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية»،