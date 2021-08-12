البنتاجون يعلن إرسال 3 آلاف جندي إلى كابول لإجلاء دبلوماسيين أمريكيين

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن إرسال 3 كتائب من قوات المشاة إلى أفغانستان «للمساعدة في أي عمليات إجلاء لمواطنينا هناك».

وأردفت، في بيان، الخميس: «الجنود الذين سنرسلهم إلى كابل سيكونون هناك بشكل مؤقت، وقوات أمريكية إضافية ستصل إلى كابل خلال 24 أو 48 ساعة لحماية الموظفين الأمريكيين هناك».

وتابعت: «نتواصل مع دول بالشرق الأوسط لنقل المتعاقدين الأفغان طالبي اللجوء إليها كمحطة مؤقتة قبل قبول الطلبات، وسننقل 1000 فرد إلى قطر للإسراع بنظر طلبات تأشيرات الهجرة للأفغان».