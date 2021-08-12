أخبار عاجلة

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد -
محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة -
استمررن في الغناء رغم مظهرهن ولم يخشين الانتقادات.. نجمات يتحدين متاعب الأمومة على المسرح -
هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة» -
رئيس جامعة طنطا: دعم مبادرات القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية على رأس الأولويات -
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح

Print

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2).

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح

الرائد الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفير

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفير

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة