محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمبادرة تطوير عواصم المدن

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من الشوارع والمناطق والأحياء بمدينة الفيوم، للوقوف على مستوى حالة النظافة، وكذا متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية، لتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية شملت شوارع السنترال، وبطل السلام، والملك الصالح، وأحمد شوقي، وجمال عبدالناصر، والكوبري العلوي، والمنطقة حول مديرية الأمن والمجلس الشعبي المحلي، لافتاً إلى أن المحافظ رصد وجود بعض الإشغالات وتجمعات للأتربة والقمامة بتلك المناطق، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة تنظيف تلك المناطق مع رفع تجمعات القمامة والأتربة ومخلفات الهدم لإظهار المدينة بالشكل الجمالي اللائق.
وأضاف أن المحافظ تفقد منطقة المدابغ، التابعة لحي جنوب ووجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، لرصف شارع المدابغ الرئيسي والشوارع الفرعية، وكذا تسوية المنطقة أمام محلج القطن المطور بشارع الملك الناصر، كما تفقد المحافظ المنطقة خلف شركة الغاز بعزبة جبيلي، ووجه برفع كافة الأتربة والقمامة وعمل صاج حول المنطقة للحفاظ عل نظافة المكان.
كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بالمشروع الرئاسي لتطوير عواصم المدن والذي يتضمن إنشاء 14 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي بأرض المحلج بمدينة الفيوم على مساحة 11،5 فدان، وجه المحافظ خلال التفقد بسرعة إنجاز الأعمال.
كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد بمدينة الفيوم، كمحور مروري يربط شارع «النبوي المهندس» بشارع «جمال عبدالناصر»، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، ورصد المحافظ خلال التفقد وجود منزل مقام بوسط أحد الشوارع الـــ15 متر الذي يربط بين المحور المروري وشارع النبوي المهندس، وعلي الفور وجه رئيس المدينة بدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إزالة المبني لتيسير الحركة المرورية بتلك المنطقة.
كما تفقد «الأنصاري» بعض الشوارع بمنطقة دلة، وكذا المنطقة المخصصة لفرع جامعة الأزهر أمام ديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ بإعداد دراسة تفصيلية لانشاء امتداد لمحور دار الرماد الجديد، حتي بحر سنورس والشارع المؤدي لمنطقة منشاة عبدلله، كمحور مروري بديل لتيسير حركة السير والمارة.