محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمبادرة تطوير عواصم المدن

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من الشوارع والمناطق والأحياء بمدينة الفيوم، للوقوف على مستوى حالة النظافة، وكذا متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية، لتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية شملت شوارع السنترال، وبطل السلام، والملك الصالح، وأحمد شوقي، وجمال عبدالناصر، والكوبري العلوي، والمنطقة حول مديرية الأمن والمجلس الشعبي المحلي، لافتاً إلى أن المحافظ رصد وجود بعض الإشغالات وتجمعات للأتربة والقمامة بتلك المناطق، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة تنظيف تلك المناطق مع رفع تجمعات القمامة والأتربة ومخلفات الهدم لإظهار المدينة بالشكل الجمالي اللائق.

وأضاف أن المحافظ تفقد منطقة المدابغ، التابعة لحي جنوب ووجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، لرصف شارع المدابغ الرئيسي والشوارع الفرعية، وكذا تسوية المنطقة أمام محلج القطن المطور بشارع الملك الناصر، كما تفقد المحافظ المنطقة خلف شركة الغاز بعزبة جبيلي، ووجه برفع كافة الأتربة والقمامة وعمل صاج حول المنطقة للحفاظ عل نظافة المكان.

كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بالمشروع الرئاسي لتطوير عواصم المدن والذي يتضمن إنشاء 14 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي بأرض المحلج بمدينة الفيوم على مساحة 11،5 فدان، وجه المحافظ خلال التفقد بسرعة إنجاز الأعمال.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد بمدينة الفيوم، كمحور مروري يربط شارع «النبوي المهندس» بشارع «جمال عبدالناصر»، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، ورصد المحافظ خلال التفقد وجود منزل مقام بوسط أحد الشوارع الـــ15 متر الذي يربط بين المحور المروري وشارع النبوي المهندس، وعلي الفور وجه رئيس المدينة بدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إزالة المبني لتيسير الحركة المرورية بتلك المنطقة.

كما تفقد «الأنصاري» بعض الشوارع بمنطقة دلة، وكذا المنطقة المخصصة لفرع جامعة الأزهر أمام ديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ بإعداد دراسة تفصيلية لانشاء امتداد لمحور دار الرماد الجديد، حتي بحر سنورس والشارع المؤدي لمنطقة منشاة عبدلله، كمحور مروري بديل لتيسير حركة السير والمارة.