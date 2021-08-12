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«تنشيط السياحة» تكشف تفاصيل زيارة المؤثرين إلى القاهرة والإسكندرية و البحر الأحمر

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«تنشيط السياحة» تكشف تفاصيل زيارة المؤثرين إلى القاهرة والإسكندرية و البحر الأحمر «تنشيط السياحة» تكشف تفاصيل زيارة المؤثرين إلى القاهرة والإسكندرية و البحر الأحمر

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استمراراً للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والتي تم إطلاق الجزء الأول منها في مايو الماضي تحت شعار «#مصربتناديك #أجازتك في #سافر مصر»، والجزء الثاني منها في شهر يونيو الماضي تحت شعار «الصيف في مصر حكاية»، نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة تعريفية إلى محافظات كل من القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر لعدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تتراوح أعدادهم ما بين 500 ألف ومليون ونصف متابع.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الزيارة التعريفية تأتي في ضوء تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار لاستخدام الوسائل الترويجية الحديثة، والاهتمام بتحديث آليات الترويج السياحي وتعزيز الخطط التسويقية، وتكثيف الحملات الترويجية الرقمية بالدول العربية على أهم المنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

وأشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إلى أهمية المردود الإعلامي الكبير والدور المؤثر الذي يلعبه صناع المحتوى الرقمي في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، من خلال نشر قصصهم وعرض محتوى تجاربهم السياحية من صور وفيديوهات عبر مواقعهم وصفحاتهم الشخصية على أشهر المنصات الرقمية، إلى جانب الاستعانة بالمدونين والمؤثرين الشباب باعتبارهم شركاء في عملية الترويج وبناء الصورة الذهنية الايجابية عن المقصد المصري، وتشجيعاً للسياحة العربية واستكمالاً لأدوات الحملة الترويجية التي تم اطلاقها لاستهداف السوق العربي بدايةً من شهر مايو الماضي.

تم تنظيم برنامج سياحي لهؤلاء المؤثرين يتضمن زيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في المحافظات الثلاثة بدأت بمحافظة القاهرة والتي زاروا خلالها كل من منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وحديقة الأزهر ومنطقة خان الخليلي، كما قاموا برحلة نيلية للاستمتاع بالليل في القاهرة الساحرة.

وأعرب المؤثرون عن إعجابهم بمدينة القاهرة وما بها من منتجات سياحية مختلفة ومتنوعة تخدم جميع الأذواق، كما حرصوا على توثيق زياراتهم من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

المصرى اليوم

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