بريطانيا تقرر إرسال قوات إلى العاصمة الأفغانية كابل لإجلاء رعاياها

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افدات وكالة رويترز للأنباء أن بريطانيا قررت إرسال قوات إلى العاصمة الأفغانية كابل لإجلاء رعاياها. قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز اليوم الخميس إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن نقل «عدد كبير» من الموظفين من السفارة في العاصمة الأفغانية كابول مع تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة على الأرض.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الجيش الأمريكي سيساعد في عملية النقل المتوقعة وهو إجراء يطبق في مناطق الصراع، مما قد يؤدي لبقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتا رغم سحب واشنطن قواتها.

في سياق متصل طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورا. ونشرت السفارة الأمريكية في كابول، إشعارا عبر موقعها الإلكتروني، طالبت فيه رعاياها بمغادرة أفغانستان على الفور، بحسب وكالة «رويترز».

وأضافت السفارة، أنه يمكن لرعاياها المغادرة باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وذلك وسط زحف حركة «طالبان» المتشددة (المحظورة في روسيا)، المتسارع في أنحاء البلاد.

تستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة «طالبان» (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.