إزالة 26 ألف متر تعديات على أراضي الدولة في أسوان

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تعاملت الوحدة المحلية لمدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر، مع كافة الملاحظات التي رصدها المحافظ خلال جولته بأحياء جنوب وشرق، حيث تم ردم الحفر الناتجة من الأعمال التي تمت لخط الطرد الجديد للصرف الصحي بطريق السماد، مع رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد الطريق أمام المركبات والمارة، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على كوبري السيل الجديد، وهو الذي تواكب مع تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع كسر الحجر وأمام مبنى المرور وكلية الدراسات الإسلامية شارك فيها المسئولين والعاملين بالوحدة المحلية وحى جنوب، وكذلك مديرية أمن أسوان وشرطة المرافق .

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب البلدورات بالشوارع والطرق بميدان فيله وبعض المناطق الأخرى بنطاق المدينة لإضفاء الشكل الجمالي المطلوب على الوجه الأكمل .

وفي السياق ذاته أوضح عادل شرشر بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان أيضاً بالتعامل السريع مع كافة أشكال التعدي والإزالة الفورية لأى تعديات أو مخالفات في مهدها فقد قامت حملة مكبرة شارك فيها العاملين بحى جنوب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث أسفرت الجهود عن إزالة 19 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والواقعة على مساحة 26 ألف م٢ بمناطق الرضوان وخلف عمارات التجاريين.

واتُخذت الإجراءات القانونيه اللازمة مع المتعدين، لافتاً بأنه بالتوازى مع ذلك قام العاملين بحى الصداقة الجديدة بإزالة حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمسطح 200 متر.