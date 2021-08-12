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حفاظا على الشكل الحضاري.. محافظ القاهرة يوجه برفع السيارت المتهالكة وتغريم ملاكها

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حفاظا على الشكل الحضاري.. محافظ القاهرة يوجه برفع السيارت المتهالكة وتغريم ملاكها حفاظا على الشكل الحضاري.. محافظ القاهرة يوجه برفع السيارت المتهالكة وتغريم ملاكها

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شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وطالب رؤساء الأحياء برفع السيارات المتروكة بالشارع وتسليمها للمرور حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها في الشارع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة النظافة بالعاصمة وإعادة الشكل الحضاري والجمالي لها.

المصرى اليوم

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