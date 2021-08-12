محافظ القاهرة : رئيس الحي مسؤول عن النظافة وتغريم سيارات الهدم

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شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة على ضرورة التعامل بحسم مع السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم خارج المقالب المخصصة، لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور .

وشدد محافظ القاهرة في بيان على أن رئيس الحي مسؤول رئيسي عن أعمال النظافة في منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن في قيام الأحياء بعملها مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير في مستوى النظافة يلمسه المواطن الذي يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.

وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب من ضبط السيارة رقم 697 ن ر د وهي تلقي المخلفات خارج المقالب العمومية وتمت مصادرتها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم ضبط لودر اثناء قيامه بأعمال هدم بدون ترخيص وتم التحفظ عليه بالحي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.