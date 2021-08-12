«علاقة زيادة الوزن بالشخير».. استشاري يُوضح

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن بنسبة تصل لـ12 كيلو في الشهر بدون أي أعراض جانبية، حيث يؤدي خفض إلى علاج الكثير من الأمراض مثل الشخير الحميد، أو النوم غير المنتظم، أو النفس المتقطع.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي حرمان، لأن خفض الوزن بالحرمان من الكثير من أنواع الطعام قد يؤدي إلى عدم الانتظام في إتباع هذا النظام، وبالتالي الفشل في خفض الوزن.

وأضاف أن هناك إمكانية لتناول الوجبة الغذائية بصورة مماثلة تمامًا للشخص الطبيعي، ولكن بكميات أقل، مع تناول الكورس الغذائي الذي يُقلل الشهية، وبالتالي يقل ما يتناوله مريض السمنة بشكل تلقائي، وبدون أي نوع من الحرمان.