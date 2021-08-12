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ضبط 11 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في الفيوم

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ضبط 11 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في الفيوم ضبط 11 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في الفيوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بالفيوم، بتعليمات من اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، وتوجيهات من اللواء ياسر صلاح، مدير إدارة البحث الجنائي، بشن حملة مكثفة على الخارجين عن القانون وتجارة المخدرات بدائرة قسم شرطة أول الفيوم برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم ومعاونة النقيب محمد عبدالناصر معاون أول القسم.

وتم فيها استخدام الدراجات الناريه وسيارات السرفيس لمطاردة المسجلين وتجار المخدرات بمناطق كيمان فارس والمشتل ومساكن التعاونيات، حيث تم ضبط 8 من متعاطي مخدرات والاستروكس وبحوزتهم مواد مخدرة من كيمان فارس والتعاونيات والمشتل وضبط 3 مسجلين سرقات.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبسهم ٤ايام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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