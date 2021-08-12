مصرع فني كهربائي أثناء عمله بالفشن في بني سويف

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لقي فني كهربائي مصرعه، الخميس، صعقا بالكهرباء أثناء العمل بمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل الشخص إلى مستشفى الفشن.

كان الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن قد تلقي إشارة من مستشفى الفشن المركزي بوصول ع. ع. فنى كهربائي، جثة هامدة، إثر صعقه بالكهرباء أثناء العمل، وتم استدعاء الطبيب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، والكشف الطبى عليه، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالحادث.