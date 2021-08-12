أخبار عاجلة

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات -
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفير -
السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري -
أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة -
منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة» -
«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية -
محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
توافد المواطنين على مكتب صحة نجع حمادي لتلقي لقاح كورونا للمسافرين -
قيس سعيد: سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع فني كهربائي أثناء عمله بالفشن في بني سويف

Print
مصرع فني كهربائي أثناء عمله بالفشن في بني سويف مصرع فني كهربائي أثناء عمله بالفشن في بني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي فني كهربائي مصرعه، الخميس، صعقا بالكهرباء أثناء العمل بمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل الشخص إلى مستشفى الفشن.

كان الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن قد تلقي إشارة من مستشفى الفشن المركزي بوصول ع. ع. فنى كهربائي، جثة هامدة، إثر صعقه بالكهرباء أثناء العمل، وتم استدعاء الطبيب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، والكشف الطبى عليه، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالحادث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة

رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة

مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة»

مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة»

كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol»

كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol»

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد