وزير الزراعة: «الدلتا الجديدة» نقلة زراعية ومساحته 2.2 مليون فدان.. أشبه بمشروع للقرن

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أكد السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، أن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع تنموي متكامل واختيار المكان لإقامته عبقري، كما أن هذا المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان، وبه أنشطة زراعية وتصنيع الزراعي وتجمعات سكنية، منوهًا إلى أنه يصل صافي المساحة الخضراء داخل مشروع الدلتا الجديدة إلى مليون جنيه.

واضاف «القصير»، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد غانم، ببرنامج «الجدعان»، الذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك أكثر من 50 شخص من الخبراء في الإنتاجية الزراعية والأراضي الزراعية لحصر وتصنيف أراضي مشروع الدلتا الجديدة، إذ أنه يتم قياس نسبة الأملاح والمعادن وشبكات الصرف، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أكثر من 35% من مساحة الدلتا القديمة، منوهًا إلى أن هذا المشروع أشبه بالحلم ومشروع القرن.

وأوضح أن هذه المشروع يمثل إضافة للامن الغذائي للمواطن المصري، مشددًا على أن المشروع يمثل إنتاج سلع إستراتيجية وخلق فرص عمل وخلق أشكال للتشغيل، كما ان هناك مشروع لإنتاج التقاوي ويتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه وإنتاج المشروع وتم العمل على تقاوي 11 صنف من الخضر، إذ أن البذور تكون مناسبة مع المناخ المصري والتربة وبتكلفة أقل.