داعية سعودي: تصرفات بعض المسلمين سبب انتشار الصورة الخاطئة عن الإسلام

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قال الدكتور محمد القايدي الداعية السعودي، إن سبب انتشار الصورة غير الصحيحة للإسلام هو التصرفات السيئة لبعض المسلمين، مشيرًا إلى أن أكثر ما يسيء للدين هم أبناؤه.

وأضاف الدكتور محمد القايدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على صدى البلد، أن التعامل غير العادل مع أخطاء المسلمين في الغرب يتعبر سببًا في الفهم الخاطئ للإسلام، موضحًا أنه حينما يرتكب أي مسلم خطأ يتم تضخيمه وتصويره على أنه الصورة الحقيقية للمسلمين.

وتابع الداعية السعودي أن وسائل الإعلام العربية تصدر صورة نمطية غير صحيصة عن الرجل المسلم، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير في تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

وأردف الدكتور محمد القايدي أن القضية ليست في الاختلاف الفكري، لافتًا إلى أن الأرض تتسع للجميع، ويستطيع كل البشر بمختلف دياناتهم العيش في سلام، لأن الله خلق الإنسان مختلفًا، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى.