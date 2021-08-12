الناخبون في زامبيا يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية متقاربة

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واصل الناخبون في زامبيا اليوم الخميس الإدلاء بأصواتهم في اقتراع لاختيار رئيس جديد رغم حلول موعد إغلاق مراكز الاقتراع التي غصت بالمواطنين في مؤشر على إقبال كبير على المشاركة.

وتنحصر المواجهة حاليا بين الرئيس الحالي إدجار لونجو ومنافسه الرئيسي من المعارضة هاكايندي هيشيليما ويبدو السباق متقاربا بما يجعل نتيجته عصية على التوقع.

وحل الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) لكن حتى بعد حلول هذا الوقت كان الناخبون لا يزالون يدلون بأصواتهم في العديد من مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز في لوساكا بعد حلول الليل.

ويسمح القانون للمصطفين بالإدلاء بأصواتهم بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع.

وذكر موقع (نت-بلوكس) الذي يراقب حظر الخدمات على الإنترنت أن بعض منصات التواصل الاجتماعي في البلاد حُجبت أو شهدت تقييدا في الدخول إليها لدى إدلاء الملايين بأصواتهم.