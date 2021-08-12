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أبها يكرم الشباب بثنائية .. ويخطف نقاط أفضل انطلاقة

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في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أبها يكرم الشباب بثنائية .. ويخطف نقاط أفضل انطلاقة

خطف الفريق الكروي الأول بنادي أبها نقاط مواجهته أمام ضيفه الشباب بعد أن كسب المواجهة بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة الأولى).

الشوط الأول انتهى بتقدم أبها بهدفين، جاء الأول عن طريق التونسي سعد بقير عند الدقيقة التاسعة بعد خطأ قاتل من حارس الشباب "حيدري"، فيما أضاف "تي فريدي" الهدف الثاني لأبها من ركلة جزاء عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 57 قلص الأرجنتيني "بانيغا" النتيجة للشباب من ركلة جزاء بهدف أول .

عند الدقيقة 70 تعاطفت العارضة مع الضيوف، حيث تصدت لتسديدة لاعب أبها "تي فريدي".

أبها يكرم الشباب بثنائية .. ويخطف نقاط أفضل انطلاقة

أبها يكرم الشباب بثنائية .. ويخطف نقاط أفضل انطلاقة

أبها يكرم الشباب بثنائية .. ويخطف نقاط أفضل انطلاقة

أبها يكرم الشباب بثنائية .. ويخطف نقاط أفضل انطلاقة

أبها الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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