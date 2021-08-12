الخارجية الأمريكية: خفض موظفي السفارة في كابل سيبدأ في الأيام القادمة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه «نعمل على تقليص وجودنا المدني في كابل، وسنقلص وجودنا الدبلوماسي في الأسابيع المقبلة».

وأضافت في بيان، مساء الخميس: «نستعد لإرسال قوات إلى العاصمة الأفغانية كابل لسحب أفراد من موظفي سفارتنا، ووزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان تحدثا مع الرئيس أشرف غني اليوم للتنسيق».

وأردفت: «ملتزمون بشراكتنا مع الشعب الأفغاني، وسنواصل حضورنا الدبلوماسي وسفارتنا ستبقى مفتوحة، ووفدنا شارك في اجتماع دولي بشأن أفغانستان بالدوحة، ونسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار».