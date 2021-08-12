خبير تعليمي: 70% من أسئلة الثانوية العامة مخصصة للطالب المتوسط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير التعليمي الدكتور مجدي حمزة، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة كانت توضع بنسبة من 15% لـ20% للطلاب المتميزين، بينما باقي أسئلة الامتحان للطالب المتوسط.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة التربية والتعليم قد عكست الأمر تمامًا هذا العام، حيث جعلت الـ15% أو 20% من الأسئلة للطالب العادي، بينما الـ70% للطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في إحداث العديد من المشاكل في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور مجدي حمزة، أن هذا الأمر ساهم في تغيير العقل الجمعي للمجتمع المصري، مستشهدًا بمثال أن «الطالب يسعى لدخول كلية ما.. ويفاجأ بأن الامتحانات صعبة للغاية».

وتساءل الخبير التعليمي قائلاً: «لماذا لا يحدث حوار مجتمعي مع أولياء الأمور لإيضاح الفكرة ككل، من أجل إقناع أولياء الأمور والمدرسين والطلبة بها».