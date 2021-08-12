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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اندلاع حريق هائل قرب مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل، وإخلاء السكان من منازلهم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان رسمي، صدر اليوم، عن الحريق لافتة إلى أن "في هذه المرحلة لا يوجد خطر، وكإجراء احترازي تم إخلاء عدد من المنازل في الشارع بالقرب من النيران".

وأضافت الشرطة الإسرائيلية في بيانها أنه : "تم إنشاء مقر قيادة موحد هناك تحت قيادة الشرطة الإسرائيلية، وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والفرق الطبية وممثلي السلطة المحلية الذين يعملون على إخماد الحريق والحفاظ على السلم العام".

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أنه تم استدعاء العديد من طائرات الإطفاء، مشيرة إلى أن الحريق في غابة بمساحة شاسعة.

وفي هذه الأثناء، وقبل دقائق أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنّ حريقاً اندلع اليوم في مدينة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك بالتزامن مع موجة حرٍّ غير اعتيادية تشمل جميع أنحاء إسرائيل والدول المجاورة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه قد تمّ إخلاء عدة أماكن عامة وكذلك الشوارع، فيما توجّهت السلطات بالطلب إلى السكان البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ لمنع استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ طائرات إطفاء الحرائق وصلت إلى الموقع لإخماد ألسنة اللهب، فيما لم يصدر تعليقٌ رسمي بعد من السلطات الإسرائيلية.