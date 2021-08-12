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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفاصيل زيارته إلى السجون احتفالًا بالسنة الهجرية الجديدة.

وقال «الجندي» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الخميس إن هناك تغيير لنظرة العالم إلى كلمة السجون، مشيرًا إلى أن السجون لم تعد مؤسسات عقابية.

وأضاف أن السجون الآن تتمتع بكافة الأنشطة التي تعيد إنتاج الإنسان لمواصلة نشاطه الإنساني مرة أخرى ولا تقوم بفصله عن المجتمع.

وأشار إلى أن السجون أصبحت الآن عبارة عن أنشطة مؤسسة كاملة لممارسة النشاط الحيوي الإنساني من قراءة وممارسات تعبدية ومشاريع تعليمية وترفيهية ورعاية صحية.

وتابع «أنا اتخضيت من المستوى العلمي، رأيت ناس لديها كم من العلم والثقافة وعلماء ومتخصصين وعندهم القدرة على الفهم والمستوى».

واستطرد «رأيت علاقة ودودة بين الجميع داخل هذه المؤسسات، لا توجد هذه العلاقة المريبة من المتربص وانتظار الشر، وفوجئت بعدد كبير منهم قاموا بختم القرآن».

واستكمل حديثه «هناك عدد من النزلاء لديهم قراءات ومستوى علمي متميز وتمكن وإدراك وفهم لآليات الخطاب، بل أن بعضهم قام بإلقاء قصيدة من تأليفه كلها حب ودفء وعطاء، وكذلك هناك فرقة إنشاد ديني».