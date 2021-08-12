هالة صدقي تدافع عن نيللي كريم: «متعرفش بنات دلال عبدالعزيز ولا اتعاملت معاهم»

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خرجت الفنانة هالة صدقي عن صمتها لترد على مهاجمة الجمهور للفنانة نيللي كريم بإقامة حفل زفاف، وذلك بسبب تزامنه مع وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن دنيانا عن عمر ناهز 61عاما، بالرغم من تأجيل نيللي عقد قرانها ثلاث أيام حدادًا على الراحلة دلال عبدالعزيز.

ووجّه أحد المتابعين سؤالًا للفنانة هالة صدقي، بعد تهنئتها بحفل زفافها، وقال: «لو تستني كام يوم بنات دلال عبدالعزيز هيزعلوا مش يصح»، لترد هالة عليه في تعليق آخر وتقول: «نيللي لا تعرفهم على المستوى الشخصي ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها، لتحسم هالة صدقي حالة الغضب وتساؤلات الجمهور حول نيللي كريم.

هالة صدقي

كانت الفنانة هالة صدقي، قد حرصت على تهنئة نيللي كريم بحفل زوجها من هشام عاشور لاعب الإسكواش، وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وقالت: «زي ما في حياتنا أحزان في كمان أفراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في أصعب التجارب وهي الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللي وادعولهم بالتوفيق».