أخبار عاجلة

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات -
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفير -
السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري -
أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة -
منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة» -
«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية -
محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
توافد المواطنين على مكتب صحة نجع حمادي لتلقي لقاح كورونا للمسافرين -
قيس سعيد: سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هالة صدقي تدافع عن نيللي كريم: «متعرفش بنات دلال عبدالعزيز ولا اتعاملت معاهم»

Print
هالة صدقي تدافع عن نيللي كريم: «متعرفش بنات دلال عبدالعزيز ولا اتعاملت معاهم» هالة صدقي تدافع عن نيللي كريم: «متعرفش بنات دلال عبدالعزيز ولا اتعاملت معاهم»

لاقتراحات اماكن الخروج

خرجت الفنانة هالة صدقي عن صمتها لترد على مهاجمة الجمهور للفنانة نيللي كريم بإقامة حفل زفاف، وذلك بسبب تزامنه مع وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن دنيانا عن عمر ناهز 61عاما، بالرغم من تأجيل نيللي عقد قرانها ثلاث أيام حدادًا على الراحلة دلال عبدالعزيز.

ووجّه أحد المتابعين سؤالًا للفنانة هالة صدقي، بعد تهنئتها بحفل زفافها، وقال: «لو تستني كام يوم بنات دلال عبدالعزيز هيزعلوا مش يصح»، لترد هالة عليه في تعليق آخر وتقول: «نيللي لا تعرفهم على المستوى الشخصي ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها، لتحسم هالة صدقي حالة الغضب وتساؤلات الجمهور حول نيللي كريم.

هالة صدقي

كانت الفنانة هالة صدقي، قد حرصت على تهنئة نيللي كريم بحفل زوجها من هشام عاشور لاعب الإسكواش، وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وقالت: «زي ما في حياتنا أحزان في كمان أفراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في أصعب التجارب وهي الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللي وادعولهم بالتوفيق».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية

«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية

محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة

محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»