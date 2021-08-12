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تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

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تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة المصري في الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

عبدالرحمن أيمن- أحمد أيمن منصور- جون أنطوي- طارق طه- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- أحمد الشيخ- أسامة جلال.

المصرى اليوم

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