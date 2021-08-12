ميار شريف تواصل التوهج بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة إسبانيا للتنس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

صعدت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، مساء اليوم الخميس، إلى ربع نهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة.

وتأهلت ميار شريف لدور الثمانية عقب فوزها على الإسبانية كافال ريميرز، بمجموعتين مقابل لا شيء، وجاءت نتائج المجموعات (6-2) و(6-1).

ونجحت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ«فتاة مصر الذهبية» في الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.