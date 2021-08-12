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مسؤولون: أمريكا تعتزم نقل «عدد كبير» من موظفي سفارتها في كابول

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مسؤولون: أمريكا تعتزم نقل «عدد كبير» من موظفي سفارتها في كابول مسؤولون: أمريكا تعتزم نقل «عدد كبير» من موظفي سفارتها في كابول

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قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز اليوم الخميس إن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن نقل «عدد كبير» من الموظفين من السفارة في العاصمة الأفغانية كابول مع تحقيق حركة طالبان لمكاسب سريعة على الأرض.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الجيش الأمريكي سيساعد في عملية النقل المتوقعة وهو إجراء يطبق في مناطق الصراع مما قد يؤدي لبقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتا رغم سحب واشنطن لقواتها.

ولم يتضح إن كان المقصود بالنقل هو نقلهم إلى مكان آخر في كابول أم خارج البلاد.

وتمثل هذه الخطوة أكثر المؤشرات وضوحا على مخاوف إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الوضع الأمني وإخفاق الأفغانية في حماية مدن رئيسية.

ويعتقد أن هناك نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأمريكية في كابول.

وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن تقوم بريطانيا بإصدار إعلان مماثل عن نقل موظفيها.

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