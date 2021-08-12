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أمريكا ترسل أكثر من نصف مليون جرعة لقاح للعراق

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أمريكا ترسل أكثر من نصف مليون جرعة لقاح للعراق أمريكا ترسل أكثر من نصف مليون جرعة لقاح للعراق

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قال مسئول في البيت الأبيض إن الأمريكية سترسل ما يزيد عن 500 ألف جرعة لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 إلى العراق اليوم الخميس على أن تصل بعد غد السبت.

كان الرئيس جو بايدن كشف النقاب عن هذه الخطط للمرة الأولى الشهر الماضي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض اتفقا فيه على أن تنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية 2021.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تعتزم تزويد العراق بعدد 503100 جرعة من لقاح فايزر-بيونتك في إطار برنامج كوفاكس العالمي لمشاركة اللقاحات.

وفي الأسبوع الماضي خصصت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين جرعة للتبرع بها وشحنها لجميع أنحاء العالم.

وعلاوة على مبلغ ملياري دولار تبرعت به لبرنامج كوفاكس، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك لتوزيعها على الاتحاد الأفريقي و92 من الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.

المصرى اليوم

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