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خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 568 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 568 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 568 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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بلغ عدد وفيات في إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية، 568 حالة وفاة ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 96 الفا و215 شخصًا.

ووفق وكالة مهر للأنباء، منذ ظهر الاربعاء حتي ظهر الخميس، سجلت إيران 39 ألف و49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلي 4 ملايين و32 ألف و266 إصابة من ضمنها 7 ألاف و48 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 568 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 96 ألفا و 215 شخصا. وتعافى 3 ملايين و647 ألاف و16 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

واوضح تقرير الصحة الإيرانية إجراء 26 مليونا و889 ألف و997 اختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

المصرى اليوم

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