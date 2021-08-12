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تركي آل الشيخ يتبنى موهبة «بائع» في الغناء

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تركي آل الشيخ يتبنى موهبة «بائع» في الغناء تركي آل الشيخ يتبنى موهبة «بائع» في الغناء

لاقتراحات اماكن الخروج

طلب المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، من بائع بسيط يمتلك موهبه الغناء التواصل مع المنتج حماده اسماعيل وذلك بعد اعجابه بصوته في مقطع .

ونشر تركي أل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، فيديو، لأحد المواطنين المصريين، وهو يغني أغنية للمطرب بهاء سلطان، معلقًا :«أرجو أن تتواصل مع حمادة إسماعيل، مع الشكر».

وكان المستشار تركي أل الشيخ، خاصة للانتاج الفني تكون مهمتها البحث عن مختلف المواهب الصوتية في العالم العربي، حيث منح الفرصة أمام الآلاف من الشباب من مختلف ربوع العالم العربي، دون تحديد شروط معينة للتقديم أو حتى سن معين.

المصرى اليوم

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