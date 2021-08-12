وزيرة الصحة: تجاوزنا تطعيم 100 ألف مواطن بلقاح كورونا اليوم فقط حتى السابعة مساءً

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تلقي 100 ألف و224 مواطنًا جرعات لقاح فيروس كورونا خلال اليوم فقط الخميس منذ بدء العمل بالمراكز في الساعة التاسعة صباحًا وحتى الآن، مؤكدة استمرار العمل بمراكز التطعيمات حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز التطعيمات شهدت إقبالاً كثيفًا اليوم من المواطنين والراغبين في السفر لتلقي اللقاح، حيث تم تطعيم 56 ألفًا ومواطنين اثنين بالجرعة الأولى للقاح، و44 ألفًا و222 مواطنًا بالجرعة الثانية، لافتًا إلى أن مراكز تطعيم المسافرين بمحافظتي الجيزة والقاهرة تصدرت النسب الأعلى في إقبال المواطنين منها (مكتب صحة مدينة نصر أول، مكتب صحة التجمع الأول، مركز تلقي اللقاح بفاكسيرا بالعجوزة، مركز أرض المعارض).

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أشادت بحرص المواطنين على الإقبال بمراكز التطعيمات لتلقي اللقاح، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة.

وأكد «مجاهد» بدء نشر فرق التواصل المجتمعي بمراكز التطعيمات وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف «مجاهد» أنه جار تكثيف إطلاق سيارات قوافل في أماكن العمل الرئيسية في المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية الكبرى بالمحافظات المختلفة والعاصمة الإدارية، لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي اللقاح وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، بالمجان، مناشدًا المواطنين من كبار السن بالتوجه لتلك القوافل للتسجيل وتلقي اللقاح، بعد انقضاء فترة الظهر التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، للتيسير عليهم، حيث تستمر القوافل الثابتة في عملها حتى الساعة الثامنة مساء.

وأشار «مجاهد» إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، سبوتنك وجونسون أند جونسون)، في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وناشد «مجاهد» المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، كما تم تخصيص 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.