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الخبير التكنولوجي أحمد طارق يكشف دور علوم الإنترنت في المشروعات

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الخبير التكنولوجي أحمد طارق يكشف دور علوم الإنترنت في المشروعات الخبير التكنولوجي أحمد طارق يكشف دور علوم الإنترنت في المشروعات

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قال المهندس أحمد طارق، الخبير في علوم التكنولوجيا، إن خلال السنوات الأخيرة أصبح الإنترنت جزء من حياتنا اليومية والشخصية، واتجهت عدد كبير من المشروعات والأعمال إلى الانترنت، مضيفًا أن أي مشروع لا يمكن أن ينجح بدون تسويق وهو ما توفره المنصات الالكترونية بشكل مجاني.

وأضاف «طارق»، خلال تصريحات صحية، أن التأخير في الإعلان عن المشروعات خاصة الصغيرة على الانترنت يسبب خسائر ويعطل تطوير تلك الأعمال، موضحًا أن منصة الفيس بوك من أكبر المنصات الموجودة في العالم، ومصر بوجه خاص، حيث أصبح الجميع بلا استثناء يستخدم هذا التطبيق.

وحذر المواطنين قائلًا: «دخولك على الانترنت زي نزولك للشارع بالظبط يعني انت معرض لكل شيء بداخله لازم تستخدمه صح وتخلي بالك كويس جدا»، مؤكدًا أنه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها رواد الأعمال هي تنزيل التطبيقات التي تتجسس الهواتف وبيانات الشخصية، موضحًا أن 6 هواتف من أصل 10 هواتف تحتوى على تطبيقات غير أصلية تم تعديل أكوادها حتى تتمكن من سرقة معلوماتك وبياناتك الشخصية

المصرى اليوم

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