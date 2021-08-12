أخبار عاجلة

منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة» -
«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية -
محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
توافد المواطنين على مكتب صحة نجع حمادي لتلقي لقاح كورونا للمسافرين -
قيس سعيد: سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء -
الاتحاد الأوروبي يدعو «طالبان» للسماح بحرية الوصول إلى مطار كابل -
جونسون يعلن إجلاء حوالي 9 آلاف شخص من أفغانستان -
مسؤول: أمريكا ستجري فحوص كوفيد-19 لجميع من تم إجلاؤهم من أفغانستان -
«طالبان» تعين معتقلا سابقا في جوانتانامو قائما بأعمال وزير الدفاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«والده عاتبه لجلوسه على كافيه».. انتحار طالب بهندسة المنصورة ألقى نفسه في النيل

Print
«والده عاتبه لجلوسه على كافيه».. انتحار طالب بهندسة المنصورة ألقى نفسه في النيل «والده عاتبه لجلوسه على كافيه».. انتحار طالب بهندسة المنصورة ألقى نفسه في النيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، اليوم، على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا، وأكد والده أن ابنه يعالج نفسيا وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب معاتبته له على جلوسه على كافيه بالمنصورة .

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب اثر القاء نفسه من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي (المنصورة- طلخا) في مياه نهر النيل في الدقهلية.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وتبين مصرع «احمد. م. م. ال» 23 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيم 27 شارع «الصديق- منطقة حي الجامعه» دائرة قسم أول المنصورة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة اصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفي المنصورة الدولي.

وبسؤال شاهد الواقعة المدعو هشام احمد محمد غنيم فني حركة بمحطة سكة حديد المنصورة، ومقيم شارع «الأسواق»، دائرة قسم أول المنصورة، قرر بأنه اثناء وقوفه وقيامه بصيد الأسماك من أعلي الكوبري المشار اليه شاهد المذكور حال قيامه باعتلاء حديد الكوبري المشار والقفز في المياه.

و بسؤال والد المتوفى، 55 سنة، مدير بنك المصرف المتحد، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون وأضاف بأن نجله يعاني من مرض نفسي «الرهاب الاجتماعي- صعوبة الاندماج في المجتمع» ويعالج لدى طبيب للأمراض النفسية والعصبية بعيادته الخاصة وعلل انتحاره لحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه للجلوس على أحد الكافيهات بمدينة المنصورة .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية

«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية

محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة

محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»