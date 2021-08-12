«والده عاتبه لجلوسه على كافيه».. انتحار طالب بهندسة المنصورة ألقى نفسه في النيل

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أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، اليوم، على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا، وأكد والده أن ابنه يعالج نفسيا وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب معاتبته له على جلوسه على كافيه بالمنصورة .

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب اثر القاء نفسه من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي (المنصورة- طلخا) في مياه نهر النيل في الدقهلية.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وتبين مصرع «احمد. م. م. ال» 23 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيم 27 شارع «الصديق- منطقة حي الجامعه» دائرة قسم أول المنصورة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة اصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفي المنصورة الدولي.

وبسؤال شاهد الواقعة المدعو هشام احمد محمد غنيم فني حركة بمحطة سكة حديد المنصورة، ومقيم شارع «الأسواق»، دائرة قسم أول المنصورة، قرر بأنه اثناء وقوفه وقيامه بصيد الأسماك من أعلي الكوبري المشار اليه شاهد المذكور حال قيامه باعتلاء حديد الكوبري المشار والقفز في المياه.

و بسؤال والد المتوفى، 55 سنة، مدير بنك المصرف المتحد، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون وأضاف بأن نجله يعاني من مرض نفسي «الرهاب الاجتماعي- صعوبة الاندماج في المجتمع» ويعالج لدى طبيب للأمراض النفسية والعصبية بعيادته الخاصة وعلل انتحاره لحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه للجلوس على أحد الكافيهات بمدينة المنصورة .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .