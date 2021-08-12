ملك المغرب يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حرائق الغابات

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بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إثر الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر مخلفة العديد من الضحايا.

وجاء في البرقية "تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر الشقيقة، مخلفة العديد من الضحايا".

وأعرب الملك للرئيس الجزائري ومن خلاله، للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

وأكد العاهل المغربي تضامن المملكة المطلق مع الجزائر في هذا الظرف العصيب.