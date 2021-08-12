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دخل نادي الشرطة العراقي في مفاوضات جادة مع مؤمن سليمان مدرب منتخب مصر للشباب، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادر خاصة أن العقد الجديد سيمتد لموسمين على الأقل وسيكون الطاقم التدريبي الجديد كالتالي:

مدير فني: مؤمن سليمان.

مدرب عام: أحمد صلاح.

مدرب مساعد: حسين عبد الواحد.

مدرب حراس مرمى: جليل زيدان.

ويمتلك مؤمن سليمان مسيرة تدريبية مميزة وتمكن من تحقيق لقب كأس مصر مع نادي الزمالك وكذلك الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا ويعمل حالياً كمدير فني للمنتخب المصري مواليد 2006.

ويحاول نادي الشرطة العودة إلى منصات التتويج واستعادة لقب الدوري العراقي الذي حسمه نادي القوة الجوية خلال النسخة الأخيرة.