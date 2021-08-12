«القصيدة طفلة نزقة».. قراءة في شعر جمال القصاص

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بقلم الدكتور إبراهيم منصور*

كتب جمال القصاص الشعر وهو متحفز، كان صاحب رأي في القصيدة، لذلك يظهر اسمه كلما بحثنا عن «شعراء السبعينيات» أو الجماعات الشعرية التي ناوأت، واقترحت، وجدّدت، أسس مع زملائه جماعة «إضاءة» الشعرية، ومجلتها إضاءة ٧٧. وفي عام ١٩٨٤م، ثم في عام ١٩٩٢م، اشترك جمال القصاص، في ندوتين عن شعر السبعينيات في مصر، الندوة الأولى عقدتها مجلة «الكرمل» وأدارها إدوارد الخراط، تحدث القصاص فقال «إننا نكتب (القصيدة الحالة) التي تلتقط تفجرها من المفردات الحياتية البسيطة» وفي الندوة التي عقدت عام ١٩٩٢ في «ورشة الزيتون» بقيادة زميله الشاعر شعبان يوسف، ألقى القصاص كلمة أكد فيها على أصوله الريفية، وبيتهم الأزهري، لكنه كان نزاعا لشيء آخر غير ذلك التراث التليد، قال «أتذكر أنني كان بي غصة من فنون عدة: الرسم، الرواية، الموسيقى، كلها تنازعني نزعا، بل منها من سلب لبي الغض لفترات طويلة» أشار الشاعر أيضا إلى الحلم: ثمة حلم يلد الذاكرة / ثمة ذاكرة تلد الحلم. واستطرد يقول «في المطبخ ... وضعت زوجتي على المنضدة شيئا غامضا وهمست: هذه هي»الحداثة«تحيرت كيف أطهوها.. كل زاوية تتموه وتموء فوق خط تتعرج لا يبين (الزمن – الناس – الحياة – المرأة – الوطن).



ولد جمال القصاص يوم ٥ ديسمبر ١٩٥٠م، في محافظة كفر الشيخ،، ونشر أول قصيدة له في مجلة «البيان» الكويتية عام ١٩٧٠م، تخرج في كلية التجارة عام ١٩٨٠م، وعمل منذ عام ١٩٨١في الصحافة الثقافية، وقد اختار أن يكتب في تخصص «النقد الفني» والفن التشكيلي على وجه الخصوص، ولن يدهشنا أن نرى اسم صديقه الفنان «محمد عبلة» مذكورا كثيرا في شعره، كما أنه يواظب على وضع لوحات صديقه مع القصائد التي ينشرها على صفحته على ال Facebook

في العام ١٩٨٤ أصدر ديوانه الأول بعنوان «خصام الوردة» ولم يتبعه بالديوان الثاني إلا عام ١٩٩٠م، وهو في سن الأربعين، لكنه في السنوات الأخيرة أصدر ثلاثة دواوين متتابعة هي «جدار أزرق، بتانة ٢٠١٧م» و«تحت جناحي عصفور، ميريت ٢٠٢٠م» و«بالكاد يعبر الشارع، ميريت ٢٠٢١م» فأصبح عدد دواوينه ١٣ ديوانا، وقد حصد القصاص جائزة «كفافيس» الدولية في الشعر من اليونان عام ١٩٩٨م.

انتقل القصاص من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر، فقد كان مفتونا بالشاعر محمد عفيفي مطر (١٩٣٥- ٢٠١٠م) يقول في ديوانه «شمس الرخام»:

«الشمسُ على كتف النهر التفتْ

في فرشاة الماء انغمستْ

أشباحٌ من طين، من نور، من رمل

في عكس حنين النهر اصطفت».



سيبقى من معجم عفيفي مطر: الماء والرمل والشمس، والطين لن يختفي، لكنه سيذكر في سياق آخر، أما النهر فيحل محله البحر الذي سوف يشغل الشاعر كثيرا، فهو مفتون بالإسكندرية، سوف يكتب عنها ديوانا يسميه «الاسكندرية: رباعية شعرية» على نسق «رباعية الاسكندرية» الرواية التي كتبها الأديب الانجليزي، من حقبة الاستعمار لورانس داريلLawrence Durrell هي الاسكندرية التي عاش فيها كل من الفنان محمود سعيد (١٨٩٧ – ١٩٦٤م) والشاعر قسطنطين كفافيسConstantine Cavafy (١٨٦٣- ١٩٣٣م) وفيها تمثال إبراهيم باشا (١٧٨٩- ١٨٤٨م) وعاد إليها سعد زغلول (١٨٥٩- ١٩٢٧م) من المنفى فانعقد له استقبال حافل «باسم الأمة»، لكن الشاعر سوف يتجاوز كل ذلك التاريخ الحافل ليجعل الاسكندرية مخاطبا مخصوصا، للشاعر علاقته به:

«يا إسكندرية

هل هذه صرختُك

أنا لم ألدك

لكنني سأصدق أنك ابنة هذا النص

وأننا نحن الاثنان

اتكأنا على طرفي هذا المقعد».



القصيدة لم تعد تذكر شيئا مما اعتادت قصيدة التفعيلة أن تذكره، من تاريخ أو موقف قومي، لأن قصيدة السبعينيات كانت تريد أن تترك الموضوع القومي لحاله، تتركه يموت ويذوي، مثلما تركت التفعيلة نفسها تموت وتذوي، بقي هؤلاء الشعراء «على الأعراف» زمنا، وفيما عدا حسن طلب، الذي حافظ على نظام التفعيلة، اتجه من بقي منهم إلى قصيدة النثر، ومنهم جمال القصاص.



*****

في ديوان «تحت جناحي عصفور» كتب الشاعر:

«يجب أن يستريح الشاعر

يذهب أبعد من القصيدة

من اللغة

من الشعر

لا يكلم أحدا هنا أو هناك

فقط يعلن تضامنه مع طائر

كسرت السماء لعبته

وهي ترفرف فوق جناحيه كطفل».



هذا ليس زمن القومية، ولا هو زمن الاستعمار التقليدي وانتفاخ الأوربيين غرورا، هذا زمن آخر، الشاعر فيه «يبقى في البيت» تتجدد أحزانه وذكرياته، مع من تركته وحيدا في مطبخه، مطبخ كان لها محطة لقاء، هو المطبخ الذي «طبخت فيه الزوجة» حداثة الشعر، وحداثة اللغة، أو قل حارت كيف تطبخها، كما قال الشاعر في كلمته التي ألقاها في ورشة الزيتون منذ ثلاثين عاما مضت.



في قصيدة «زهرتان في المقلاة» يكتب الشاعر:

«المرأة التي أحببتها

بكيت ساعة أو ساعتين من أجلها

قبل أن يسطو النهر على دموعي

من يومها..

وهم يقيمون السدود

يدعون لتغيير المنهج.»



كان شاعر السبعينيات يتفلت من موضوعات الشعر، ويقاوم الشكل في عناد، لكنه الآن أمام مأزق القصيدة ماهي؟ لماذا أصبحت القصيدة تنتهي ريثما تبدأ؟ سؤال محير، هل ننهي القصيدة أم نترك لها الحبل ترعى في الصفحات وتتطاول؟ وهل يمكن التوفيق بين الأمرين، أن تنتهي ولا تنتهي؟، هذا أمر يحيرني وأنا أدقق في قصائد الشعراء المعاصرين، هل هذه قصائد، أم نصوص! وهل هي عقدة «محمود درويش» الذي كانت قصائده تملأ دواوين كاملة؟

عند جمال القصاص هناك تذكر للعناوين القديمة وتذكير بها دائما، لكن هذا لا يمنع أن بعض العناوين تثير التساؤل أيضا، هناك قصيدة في ديوان «تحت جناحي عصفور» عنوانها «الأسماك لا تجد مقعدا شاغرا في الأوبرا» هذه الجملة هي الوحيدة تقريبا التي جاءت في النص مدسوسة أو مندسة، وحذفها لا يحدث فجوة في العبارة أو في المقطع كله، وقد يكون هذا الحكم يصدق على جمل كثيرة أخرى، لكن لماذا تتخذ جملة ناتئة عنوانا للقصيدة؟ لا أدري!

ينشغل جمال القصاص بشعره، وبعناوين دواوينه، يراجع الوضع الآن، فيجد نفسه:

«الآن الوضع سخيف جدا

شاعر وحيد أعزل

لا يجد قصيدة يتوكأ عليها

يستدين منها لفافة تبغ

أو دمعة تتباهى بأن أسنانها اللبنية لم تنبت بعد».



القصيدة كائن مراوغ، هي تكتب الشاعر قبل أن يكتبها، يبحث عنها فتروغ منه، قضية كل شاعر أن يواتيه الشعر ولا يجافيه، يلاحظ الشاعر حيرة القصيدة بعد حيرته هو، فهو يقول: «قصيدتي تبحث عن وظيفة» وحينما تدهم الشاعر عزلة مفروضة بحكم الوباء، وباء الفيروس اللعين «كوفيد ١٩» يكون عليه أن يتكلم على العزلة:

«تحت عورة الشمس

سنصل إلى اقتناع أخير

بأن عزلتنا لن تتوقف».



يخاطب الشاعر نفسه «غنِّ يا جمال» ففي يوم ٥ ديسمبر من كل عام تمر سنة من عمره، فيتذكر طفولته، يتذكر كيف كانت الثقافة التي عمل بها، والشعر الذي انشغل بكتابته، إنما كانت عبئا ثقيلا على الجسد، وعلى الروح:

«ما أجمل أن تكون نجارا، أو ساعي بريد

أو فلاحا

يمنح الثمرة هدأة أن تنمو ببطء».



أكان ذلك لأن الشاعر لا يصطبر على القصيدة لكي تنمو وتنضج وتكتمل؟ قد يكون ذلك لأن الشاعر لا يطمئن إلى الشعر، لا يستنيم إلى فكرة «التحكيك» أي المراجعة مرة بعد مرة، فما الذي يضمن أن يعاودنا الشعر وأن يزورنا الإلهام؟ الشاعر يجترح القصيدة، لا كما تؤكل الثمرة الناضجة، بل كما تحزّ الجروح وتنكأ:

«كل هذه السنوات

وأنا أجدد ارتطامي بك

أضحك حين تختبر الحافة بمشرط الشعر».



*****

في ديوانه الأخير «بالكاد يعبر الشارع» يعالج الشاعر عناصر الموضوع الشعري في مجالات عدة: ١- الوحدة ٢- الحًلْم ٣- الحب ٤- القصيدة، الشعراء، ودواوين الشاعر نفسه ٥- محاكاة الواقع. وفي قصيدته «في تحسين الخط» يكتب الشاعر عبارات، كأنما يسرد ذكريات، كأنما يكمل شهادته القديمة في «ورشة الزيتون»: «دائما أتذكر أن حياتي على هذه الأرض قصيدة مضطربة، محاولة لاصطياد نجمة، أدمنت الهروب من كفي، من ليلي البائس.. أشتاق إلى حلمي سالم» وفي موضع آخر يكمل «في إضاءة ٧٧، كنا أطفال الشعر، ولدنا على عتباته، أشعلنا له الشموع، أخذناه في صحبة على النيل».



البحث في أبعاد التناصية Intertextuality في هذا الديوان يدلنا على تنوع الإشارات والإحالات والمراجع، حيث يذكر الشاعر ألفاظا وتراكيب من أثر عمله في الصحافة العربية، مثل «الأوراق الثبوتية» و«الاسباكيتي» وأخرى من الحياة اليومية المصرية «استووب» و«حبيبي يا جمال وحشتني» و«الكتالوج» «و»كما يفعل مدمنو العاهات في الفيس: حبيبتي مريضة ادعوا لها بالشفاء«و»حلّة الأرز«و» كسرت سماعة الدش«و»بائع الروبابيكيا«و»مريلة الحوض«وأخيرا» العبْ مع مشابك الغسيل».



هو أيضا يشير إلى الشعراء: كفافيس، وأدونيس، وصلاح عبدالصبور، وبشار بن برد، والنفري، وشكسبير، ومن الثقافة العالمية يذكر «الرقص مع الذئاب» عنوان فيلم و«بحيرة البجع» و«الجمال النائم» باليه، والرسام «مودلياني» و«سلة الورد» التي تذكرنا بأمثولة البلبل في شعر الرومي، و«الحرب والسلام» رواية تولستوي، و«الشجرة المباركة» المذكورة في القرآن الكريم، وكذلك «بطن الحوت» من قصة النبي يونس، و«المتون والهوامش» من التراث العربي، و«مناعة القطيع» من تراث الوباء الحالي، و«الرب أعطى الرب أخذ» من التراث المسيحي (سفر أيوب) تلك الإحالات ليست إلا أبوابا تفتح على دلالات غنية، فهي ثراء للنص، يؤكد أن غياب الوزن والقافية ليس معناه مجانية القصيدة أو تسطحها بأية حال.



أما مجموعة القصائد التي جمعها الشاعر تحت عنوان «في وداع الطمأنينة» ففيها نجد مقاطع من شعر الحب، سنرى الحسية قد التفت في غلالة، هناك خلف بذخ الاستعارة:

«اجعلي نصفك العلوي مستورا بلفائف النور

اجلسي أمام المرآة

ميلي قليلا

لا ترتعشي

إنه لساني

يجرب الطيران فوق عنقك».



جمال القصاص شاعر عاشق، عاشق للجمال الأنثوي، جمال المرأة، وللجمال المطلق المتجسد في معالم ومعاني فنية، حلمه القديم بفنون الرواية والرسم والموسيقى لم يغب عن شعره أبدا، استمع إليه وهو يذكر الحلم:

«ما زلت أذكر الحلم كثيرا

أخشى أن أفقد حاستي بالعالم

......

أشياء حميمية لم تعد ابنة الصدفة

ليس سهلا أن نعيشها

أو نطرحها من النافذة

تتأبطها وتلوح

بفكرة غامضة عن الجمال

عن الحب

عن النور».



الشاعر ذكر «الجمال والحب والنور» كأنه قال: الحق والخير والجمال، هذه الثلاثية هي الغاية من البحث في الفلسفة منذ أقدم العصور، لكن الشاعر يربط ذلك كله بالحلم، الحلم في ديوانه هذا وفي سائر شعره موضوع متجذر، بل هو ضرورة، وقد ظل الشاعر يحلم وسيبقى يعيش الحلم كأنه طائر صغير بالكاد يعبر الشارع، سوف يتعثر لكنه سيعبر. وقد وعد الشاعر من أول سطر في الديوان وحتى آخر كلمة فيه أن يرعى الأحلام، وأن يرعى القصائد، ووعد أيضا بأن يعمل لدى جمال القصاص، فيالها من مهمة ويالها من مهنة!

* الدكتور إبراهيم منصور، أستاذ النقد والأدب الحديث، جامعة دمياط