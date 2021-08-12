حزب الله يرفض قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات

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رفضت كتلة «حزب الله» في البرلمان اللبناني، القرار الصادر عن المصرف المركزي في لبنان رفع الدعم عن مادة المحروقات.

واعتبر نواب «حزب الله» اللبناني، أن قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن مادة المحروقات في لبنان «يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة»؛ بحسب وكالة «رويترز».

ووجه نواب كتلة «حزب الله» دعوة في بيان صدر بعد اجتماعهم الأسبوعي، لتوزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على ذوي الدخل المنخفض «قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه»، بحسب المصدر.