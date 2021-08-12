قيس سعيد: شبكات الفساد في تونس أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه

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أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس على إجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث .

وقال سعيد من خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: «سنتحدث خلال هذا الاجتماع عن شبكات الفساد في تونس والتي هي أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه»’.

وأضاف سعيد قائلا «نيران ألسنتها تتصاعد في بعض المناطق وماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق النصف شهر على غرار مدينة المتلوي من ولاية قفصة».

وشدد سعيد على أن هناك من يعمل الان على قطع مياه الشرب في بعض المناطق ،مشددا على أن قطع المياه عن السكان هو اجرام في حق التونسيين.

وأشار سعيد إلى أن هناك حرائق مُفتعلة، قائلا: «من يُشعل النيران سيحترق بألسنتها»’.

وقال سعيد: «عاهدت الله والشعب على أن أَمضي قُدما إلى الأمام والتاريخ لن يعود ابدا إلى الوراء».

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: «نلتقي اليوم لمواجهة الكورث، بعضها طبعــي منها الحرائق والجوائح، ولكن بعضها الاخر مفتعل ويرتقي لمرتبة الجريمة» وفق تعبيره.

وأضاف: «البعض يريد احراق الغابات والحقول وسوف تتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والامنية لأنهم ي يريدون التنكيل بالشعب وليعلموا مرة أخرى أنهم سيحترقون بألسنة النار التي يُشعلونها».