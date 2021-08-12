طالبان تستولي على هرات ثالث مدن أفغانستان

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سيطرت حركة طالبان الخميس على هرات، ثالث مدن أفغانستان، بعد السيطرة على مدينة غزنة الاستراتيجية التي جعلت عناصرها أقرب إلى كابول التي تبعد عنها 150 كيلومتراً.

وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى في المدينة وكالة فرانس برس بأن طالبان «استولت على كل شيء»، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة، لـ «تجنب مزيد من الاضرار في المدينة».

وعصر اليوم، سيطر مقاتلو طالبان على مقر الشرطة الرئيسي، دون مقاومة، ورفعوا رايتهم فوقه، وفق ما أفاد به صحافي لفرانس برس في المدينة.

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر «فر العدو... سقطت عشرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة في أيدي المجاهدين».

كانت هرات، 150 كيلومتراً عن الحدود الإيرانية، وعاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، محاصرة منذ عدة أسابيع فيما يدور قتال عنيف على أطرافها.

وسيطر المتمردون في الأسابيع الأخيرة على ما تبقى من المحافظة تقريباً، بما في ذلك على إسلام قلعة، المركز الحدودي مع إيران، الأهم في أفغانستان.

في وقت سابق اليوم، أقرّت الحكومة بخسارتها المدينة، لكنها أكدت أن المعارك مستمرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مرويس ستانيكزاي في رسالة إلى وسائل الاعلام عبر واتس آب: «سيطر العدو على غزنة ... ثمة معارك ومقاومة» من جانب قوات الأمن.

وأعلن ستانيكزاي في وقت لاحق توقيف قوات الأمن لمحافظ الولاية، بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره يغادر المدينة بمباركة طالبان.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته.

وفي مواجهة تدهور الوضع العسكري، اقترحت كابول على طالبان «تقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد»، وفق ما أفاد مصدر في فريق مفاوضي الحكومة الأفغانية وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس أشرف غني يرفض حتى الآن الدعوات إلى حكومة مؤقتة غير منتخبة، تضم ممثلين عن طالبان.

لكن تغير موقفه المفاجئ قد يكون متأخراً جداً، باعتبار أن المتمردين لم يبدوا أي إشارة، منذ انطلاق مفاوضات السلام في سبتمبر (أيلول) 2020، إلى استعدادهم للتوصل إلى تسوية.

ولا مؤشرات على تغيير في موقفهم راهناً خصوصاً بعد تقدمهم بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. ففي أسبوع واحد، سيطروا على عشر من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، فيما يحاصرون مزار شريف.

وتعدّ غزنة، التي سقطت لفترة وجيزة في 2018، أكبر مكسب لطالبان حتى الآن إلى جانب قندوز، الطريق الاستراتيجي إلى شمال شرق البلاد، بين كابول على بعد 300 كيلومتراً، إلى الجنوب، وطاجيكستان.

ورغم أن طالبان موجودة منذ فترة في ولايتي ورداك ولوغار على بعد عشرات الكيلومترات من كابول، إلا أن سقوط غزنة يشكّل إشارة مقلقة للغاية للعاصمة.

وتعدّ المدينة نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابول بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب. ويسمح الاستيلاء عليها للمتمردين بقطع خطوط إمداد الجيش البرية إلى الجنوب.

ويحاصر متمردو طالبان منذ أشهر قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته، ولشكركاه عاصمة ولاية هلمند، اللتين تُعدان معقلين تقليديين للحركة. وتدور معارك عنيفة بين طالبان والقوات الأفغانية منذ أيام عدّة.

وتوافد العديد من المدنيين إلى كابول في الأيام الماضية، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية. وفيما لا يزال البعض يعانون من الصدمة بسبب الفظائع التي ارتكبتها طالبان أمام أعينهم، فهم يحاولون الصمود في مخيمات اللاجئين في العاصمة، وسط عوز تام.

ويُفترض أن تستكمل القوات الأجنبية انسحابها من أفغانستان في نهاية الشهر الجاري، بعد عشرين عاماً من تدخلها لطرد طالبان من السلطة، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.